Üç bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi desteği

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın vizyonu doğrultusunda eğitime ayrı bir önem veren, okullarda bakım, onarım ve yenileme gibi birçok fiziki çalışma yürüten Silivri Belediyesi, öğrencilere yönelik desteklerine devam ediyor. Silivri Belediyesi, son 3 yılda olduğu gibi 2022/2023 eğitim-öğretim döneminde de, okula yeni başlayan tüm 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor. Akören Mahallesi’nde bulunan Akören Ümit Aksun İlkokulunda düzenlenen törenle başlayan eğitim setlerinin dağıtımı, Silivri’de bulunan bütün okullarda devam ediyor. 12 Eylül’e kadar okullara ulaştırılacak olan ve yaklaşık 3000 öğrenciye hediye edilen setlerde; sırt çantası, 40 yapraklı güzel yazı defteri, 40 yapraklı çizgili defter, 40 yapraklı kareli defter, müzik defteri, resim defteri, kalem kutusu, 2 adet kurşun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi, 12’li pastel boya, 8’li sulu boya, küt uçlu makas, 3’lü defter kabı, etiket, 10’lu el işi kâğıdı, dört renk oyun hamuru, abaküs, fasulye ve çubuklardan oluşan sayma seti, boyama kitabı ve iki adet 6’lı kuru boya kalemi gibi 20’den fazla kırtasiye malzemesi bulunuyor.

ARTAR: “KÖY VE MERKEZ OKULLARI ARASINDAKİ MAKASI KAPANDI”

Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, “Eğitim yuvalarımızın daha kaliteli ve nitelikli olması, eğitimin geleceği açısından oldukça önemli. Genelde köy okulları ile merkez okulları arasında bir ayrım yapılır. Silivri’mizde bu makas yerel siyasetçilerimizin ve idarecilerimizin desteğiyle son yıllarda hızlı bir şekilde kapandı. Şu an bulunduğumuz okul da bunun bir göstergesidir. Emeği geçen Kaymakamımız Tolga Toğan’a ve Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden beri Silivri’de okula yeni başlayan öğrencilerimizin okul çantası ve 1 yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugünkü dağıtım töreninde Akören’deki okulumuzu seçmemiz bir tesadüf değil. Biz, her zaman devlet okullarıyla özel okullar arasındaki makasın kapanması gerektiğini ifade etmiştik. Silivri’deki köy okullarını ziyaret ettiğimizde bu okullarımızla merkezdeki okullar arasında da bir makas olduğunu fark ettik. Makasın kapanması adına 2 yıl önce kolları sıvadık. 12 köy okulumuzu kapsayan ‘Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ projesini başlattık. Köy okullarımıza bilgisayar odaları, tiyatro salonları, konferans salonları ve müzik odaları yaptık. Okullarımıza bulunan tuvaletler hem hijyen açısından hem de fiziki olarak oldukça yetersizdi. Sponsorlarımızla bütün köy okullarımızın tuvaletlerini kolejlerde bile olmayan nitelikte ve nicelikte yeniledik. Bununla birlikte okullarımızın boyasından çevre düzenlemelerine kadar bütün fiziki şartlarını iyileştirdik. Eğitime desteklerimiz bunlarla bitmedi. Silivri’de yaşayan ve üniversite sınavına giren tüm öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini ödedik. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini karşıladık. Silivri’de ikamet eden ve üniversiteye başlayan bütün öğrencilerimize 500’er TL’lik destek ödemesi yaptık. Selimpaşa’da Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte ücretsiz müzik okulumuzu hayata geçirdik. Kadir Has Üniversitesi ile birlikte ücretsiz dil okulumuzu açtık. Bu yıl inşallah LGS ve YKS’ye hazırlanan gençlerimizin ve çocuklarımızın sınavlara iyi hazırlanması için ücretsiz destek kursu vereceğiz. Biz ücretsiz olarak verdiğimiz bu desteklerle Silivri’de yaşayan annelerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetinde olacağız. Biz, Silivri’de eğitim demeye ve eğitime daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “SİLİVRİ BELEDİYESİNİ TAKDİR EDİYORUM”

Törenin kapanış konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Köy okullarımızda Silivri Belediyesinin tuvaletlerden tiyatro salonlarına, bilgisayar odalarına kadar yaptığı hizmetleri takdir etmemek mümkün değil. Akören’deki bu okulumuz da onlardan bir tanesi. 12 köyün tamamında bu hizmetler yapıldı. Silivri’mizde yerel idare ve merkezi idarenin eğitim konusunda iyi bir koordinasyonu var. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çanta ve kırtasiye desteği için teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Konuşmaların ardından Kaymakam Tolga Toğan, Başkan Volkan Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, 1. sınıf öğrencilerine okul çantalarını ve kırtasiye malzemelerini hediye etti. Tören yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.