Üç büyük kulüp, yeni sezon öncesi mini turnuva yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen ’Omuza Omuza’ Yardım ve Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon öncesi mini bir turnuva yapacak.

’Omuza Omuza’ Yardım ve Dayanışma Kampanyası çerçevesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mini bir turnuva düzenleyecek. Yeni sezon öncesi yapılacak turnuvada yayın ve tribün gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak.