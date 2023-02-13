Üç büyük takımın taraftarı yardım çalışmalarını beraber yürütüyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, Ülker Stadyumu’ndaki yardım çalışmalarında ’renklerimiz farklı olsa da kalplerimiz bir’ pankartlarıyla birlik ve beraberlik mesajı vererek, yardım çalışmalarını yürüttüler.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için yardım kampanyaları sürüyor. Fenerbahçe’de de gerekli malzemeleri afet bölgelerine göndermek için Ülker Stadyumu’nda çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolseverler de stadyuma gelerek malzemelerin paketlenmesine destek verdi. Taraftarlar, ’renklerimiz farklı olsa da kalplerimiz bir’ pankartıyla da fotoğraf verdi.