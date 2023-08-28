Üç çocuk annesi 53 yaşındaki depremzede zorlukları aşarak üniversiteye kaydını yaptırdı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) istediği bölümü kazanan üç çocuk annesi 53 yaşındaki Hataylı depremzede Sevim Karadal, gençlere tavsiyede bulunarak, “Hiçbir zaman hayallerinin ve azimlerinin peşini bırakmasınlar, her zaman arkasında koşsunlar” dedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketini yaşayan üç çocuk annesi 53 yaşındaki Sevim Karadal, hedefi olan Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Seramik ve Cam Tasarım Programı bölümünü kazanarak büyük mutluluk yaşadı. Edirne’deki Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’ne kaydını yaptırmaya giden Karadal, üç çocuk annesi olduğunu ve okumanın yaşının olmadığını belirtti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Karadal’ı kazandığı bölümden dolayı tebrik ederek, bir süre sohbet etti.

“Hatay’ı terk etmedik, bırakmadık”

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Seramik ve Cam Tasarım Programı bölümünü kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Sevim Karadal, 2 yıl boyunca Edirne’de eğitim göreceğini söyledi. Karadal, “İskenderun’da biraz seramik ile uğraşıyordum. Bu işi profesyonelce yapmak istedim. O yüzden de üniversite sınavına girerek burayı tercih ettim. Hatay’ı terk etmedik, bırakmadık. Hatay’ın kalkınması gerekiyor ve herkse ihtiyacı var. Hatay çok önemli bir konumda olduğu için hiç bırakılmayacak bir yerdir. Hatay çok kozmik bir yerde olduğu için biz hiçbir zaman orayı bırakmadık. Tercihlerim sonucunda burası geldi ve kaydımı buraya yaptırdım. Gençler, hiçbir zaman hayallerinin ve azimlerinin peşini bırakmasınlar, her zaman arkasında koşsunlar” dedi.