Üç gün önce aldığı ayakkabısı kapının önünden çalındı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan binaya giren şüpheli, bir çift ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. Ayakkabıların üç gün önce alındığı öğrenilirken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 617 No’lu sokak üzerinde bulunan bir bina içerisinde meydana geldi. Binaya giren şüpheli, gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıyı çaldı. Şüphelinin binaya geldiği ve ayakkabıları çalarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Şüphelinin rahat tavırlarının dikkatlerden kaçmadığı görüntülerde; çaldığı ayakkabıları önce montunun içerisine koyması ve daha sonrasında ise bina içerisinde bulduğu bez ile ayakkabıları saklayarak uzaklaşması görüldü. Ayakkabılarını üç gün önce aldığını ifade eden vatandaş ise durumu polis ekiplerine bildirdi.