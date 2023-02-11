Üç gündür yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üç gün önce çıktıkları yaylada kar sebebi ile mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Üç gündür yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde üç gün önce çıktıkları yaylada kar sebebi ile mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Sakarya’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Etkili olan yağış ile birlikte bazı bölgelerde kar kalınlığı metreleri aşıyor. Üç gün önce Hüseyinli Mahallesi’nde bulunan İnönü Yaylası’na çıkan 6 kişi kar sebebi ile bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine jandarma ve belediye ekipleri harekete geçti. Zorlu kış şartlarında yaylaya iş makinaları ile ulaşan ekipler 3 gündür mahsur kaldıkları öğrenilen; M.K., B.Ö., B.K., B.Ö., A.Ş. ve C.M.’yi bulundukları yerden kurtardı. Kurtarılarak Hüseyinli Mahallesi’ne getirilen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.