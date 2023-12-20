Üç ilçede uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Tekirdağ’da jandarma 3 ilçede rutin faaliyetlerinde uyuşturucu ele geçirirken, olayda 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Kapaklı ilçesinde D.Y. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 7 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 1 adet ecstacy hap, 2 adet şeffaf kilitli poşet ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde de jandarmanın önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında durdurulan E.E. isimli şahısların yapılan üst aramasında E.E. isimli şahıs üzerinde yaklaşık 2 gram metafetamin ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde ise durdurulan araçta 21 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet cam uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olan K.S.K. isimli şahsın işletmekte olduğu iş yeri ve evinde yapılan aramada 9 gram metamfetamin, 8 adet sentetik hap ve 17 adet 9 mm tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Olayda yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.