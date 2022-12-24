Üç Kafadarlar 'Hoppala' ile izleyicisinin karşısına çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Hoppala oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıkan Üç Kafadarlar tiyatro grubu, izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, çeşitli programlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Büyükten küçüğe herkese hitap eden programlarla şehrin kültür sanat etkinliklerine önemli katkılar sunan programların konuğu bu kez Üç Kafadarlar tiyatro grubu oldu. Hoppala adlı yetişkin oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıkan oyuncular, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. AKM’de gerçekleştirilen komedi türündeki oyunda, bir aile içerisinde gerçekleşen olaylar ele alındı. Usta oyuncular tarafından sergilenen performans ise, tiyatro severler tarafından tam not aldı.