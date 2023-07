Üçgen Teras'ta açık hava sinema keyfi

Açık hava sineması Akmerkez Üçgen Teras’ta 19 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçiler ile buluşacak. Açık hava sinema gösterimleri her hafta Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşecek.

Sinema eleştirmenlerinden övgü alan yapımları ve vizyonda yer alan filmleri beyazperdeye taşıyacak sinema etkinliği, 19 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21:00’da üç dalda Oscar adayı The Whale / Balina filmi gösterimi ile açılışını yapacak. Yine aynı hafta, 21 Temmuz Cuma günü, Spider-Man: Across the Spider-Verse filmi izleyicilerle beyazperde de buluşacak. Ödüllü yapımların da yer aldığı programda 26 Temmuz Çarşamba günü Kurak Günler, 28 Temmuz Cuma günü Avatar: The Way of Water, 2 Ağustos Çarşamba günü Daliland / Dali Diyarı, 4 Ağustos Cuma günü Aftersun / Güneş Sonrası, 9 Ağustos Çarşamba günü Official Competition / Resmi Yarışma gösterilecek. 12 Ağustos Cuma günü, tüm dünyada merakla beklenen Barbie film gösterimiyle etkinlik sona erecek.

Program:

19 Temmuz Çarşamba 21:00 - The Whale / Balina

21 Temmuz Cuma 21:00 - Spider-Man: Across the Spider-Verse

22 Temmuz Cumartesi 21:00 - Fleabag - National Theatre

26 Temmuz Çarşamba 21:00 - Kurak Günler

28 Temmuz Cuma 21:00 - Avatar: The Way of Water

29 Temmuz Cumartesi 21:00 - Aftersun / Güneş Sonrası

2 Ağustos Çarşamba 21:00 - Daliland / Dali Diyarı

4 Ağustos Cuma 21:00 - Official Competition / Resmi Yarışma

5 Ağustos Cumartesi 21:00 - Sick of Myself / İlgi Manyağı

9 Ağustos Çarşamba 21:00 - Maybe I Do / Belki Evet, Belki Hayır

11 Ağustos Cuma 21:00 - Fight Club

12 Ağustos Cumartesi 21:00 - Barbie