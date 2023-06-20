Üçgen Teras'ta yoga etkinliği
Her sene 21 Haziran'da kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü'nde Akmerkez, tüm gün sürecek yoga etkinlikleri düzenliyor.
Her sene 21 Haziran’da kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü’nde Akmerkez, tüm gün sürecek yoga etkinlikleri düzenliyor.
Akmerkez, Uluslararası Dünya Yoga Günü’nde bu yıl beşinci kez yogaseverleri ağırlayacak. Akmerkez’de Üçgen Teras’ta 21 Haziran günü gerçekleştirilecek olan “Mars Athletic Club ile Dünya Yoga Günü” kutlaması gün boyunca sürecek. Her yaştan katılımcıya açık olan ücretsiz etkinlikte, yoga severler yorgunluklarını ve streslerini yoga ve meditasyon seanslarıyla atacaklar.
21 Haziran ‘Mars Athletic Club ile Dünya Yoga Günü’ Program Akışı
11:00 Gizem Akıl-Vinyasa Yoga
12:00 Nilüfer Sütcü-Pilates
13:00 Beyza Öztürk-Yoga
15:00 Abdul Kuşlu & Emre Karaman-Kuvvet
16:00 Fatih Özgan-Kuvvet + Stretching
17:00 Gizem Akıl-Pilates
18:00 Fatma Çiftçi-Nefes Egzersizleri + Yoga
19:00 Gizem Akıl & Beyza Öztürk-Ashtanga Yoga
20:00 Abdul Kuşlu & Emre Karaman-Kuvvet