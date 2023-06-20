Üçgen Teras'ta yoga etkinliği

Her sene 21 Haziran’da kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü’nde Akmerkez, tüm gün sürecek yoga etkinlikleri düzenliyor.

Akmerkez, Uluslararası Dünya Yoga Günü’nde bu yıl beşinci kez yogaseverleri ağırlayacak. Akmerkez’de Üçgen Teras’ta 21 Haziran günü gerçekleştirilecek olan “Mars Athletic Club ile Dünya Yoga Günü” kutlaması gün boyunca sürecek. Her yaştan katılımcıya açık olan ücretsiz etkinlikte, yoga severler yorgunluklarını ve streslerini yoga ve meditasyon seanslarıyla atacaklar.

21 Haziran ‘Mars Athletic Club ile Dünya Yoga Günü’ Program Akışı

11:00 Gizem Akıl-Vinyasa Yoga

12:00 Nilüfer Sütcü-Pilates

13:00 Beyza Öztürk-Yoga

15:00 Abdul Kuşlu & Emre Karaman-Kuvvet

16:00 Fatih Özgan-Kuvvet + Stretching

17:00 Gizem Akıl-Pilates

18:00 Fatma Çiftçi-Nefes Egzersizleri + Yoga

19:00 Gizem Akıl & Beyza Öztürk-Ashtanga Yoga

20:00 Abdul Kuşlu & Emre Karaman-Kuvvet