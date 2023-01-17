UCİM, işbirliği için KAGİD'i ziyaret etti

UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği), Tekirdağ İl Koordinatörü Seda Atalay ve UCİM Eğitim Koordinatörü Uzman Psikolog Handan Demirkıran, KAGİD Üyesi Dilek Sırdaş'ın eşliğinde KAGİD ‘i ziyaret etti. Ziyarette, UCİM ve KAGİD işbirliğinde yapılacak eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında görüşmeler yapıldı.