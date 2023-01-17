UCİM, işbirliği için KAGİD'i ziyaret etti
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) yöneticileri, KAGİD iş birliğinde yapılacak eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında görüşmeler yapmak üzere KAGİD yöneticileri ziyaret etti.
UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği), Tekirdağ İl Koordinatörü Seda Atalay ve UCİM Eğitim Koordinatörü Uzman Psikolog Handan Demirkıran, KAGİD Üyesi Dilek Sırdaş'ın eşliğinde KAGİD ‘i ziyaret etti. Ziyarette, UCİM ve KAGİD işbirliğinde yapılacak eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında görüşmeler yapıldı.