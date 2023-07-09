Üçpınar'daki eski köy okulu konuk evi oldu

Üçpınar Mahallesi’nde atıl durumda bulunan eski köy okulunun tadilatını gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi, binayı spor severler ile doğa tutkunlarının dinlenip, konaklayabileceği mekân haline getirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Doğa ve kültür turizmini desteklemek adına yaptığımız bu çalışmalarla, bölgemizdeki insanımıza alternatif gelir kaynakları oluşturarak, yerel kalkınmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kırsal turizmin çeşitlenmesi ve gelişmesi konusunda çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, bu çerçevede Başköy Bisiklet Evi’nin ardından yeni bir açılışa daha imza attı. Üçpınar Mahallesi’nde atıl durumda bulunan eski ilköğretim okulu binası, Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilerek Üçpınar Evi olarak hayata geçirildi. Yürüyüşçülerin, bisikletlilerin, kampçıların ve tüm doğaseverlerin konaklaması, dinlenmesi, eğitim ve atölye faaliyetlerini sürdürmesine imkan sağlayacak Üçpınar Evi’nin açılışı geniş katılımla yapıldı. Yürüyüş tutkunları ve bölge halkının yoğun katılım gösterdiği törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve muhtarlar da katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Turgay Erdem, Mysia Yolları’nın Türkiye genelinde tanınmaya ve ilgi görmeye başladığını belirterek, kent insanını hem doğa, hem de sporla buluşturan pek çok alternatifin bir arada bulunduğunu kaydetti. Bölgenin doğa yürüyüşü, atlı spor ve bisiklet tutkunları için pek çok rota içerdiğini ifade eden Erdem, Mysia Yolları’nı yeni yatırımlarla daha da zenginleştirmeyi maksatladıklarını belirtti.

Mysia Yolları üzerindeki köylerde bulunan ve kullanılmayan eski köy okullarını devraldıklarını hatırlatan Erdem, bu binaları onararak, yeni işlevler kazandırdıklarını vurguladı. Gayelerinin buralarda yaşayan insanların hafızalarını yenilemek olduğunu dile getiren Erdem, okudukları okulun, geçirdikleri zamanların hafızalardan silinmesini istemediklerinin altını çizdi. Bunun ilk adımını Başköy’de attıklarını hatırlatan Erdem, orada ziyaretçilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bir Bisiklet Evi’ni hizmete sunduklarını kaydetti. İkinci adımı ise Üçpınar’da attıklarını açıklayan Erdem, “Projemiz çerçevesinde burada atıl durumdaki eski köy okulunu da onarımdan geçirdik ve çevresini de düzenleyerek, kamplı doğa sporları yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmete sunuyoruz. Yürüyüşçülerin, bisikletlilerin, kampçıların ve tüm doğaseverlerin konaklaması, dinlenmesi, eğitim ve atölye faaliyetlerini sürdürmesini hedefleyen Üçpınar Evi’nde, kamp alanı, etkinlik salonu, mutfak, duşlar, tuvaletler ve konukevi kısmında da 6 kişinin konaklayabileceği bölümler var” dedi.

Mysia Yolları’nın Nilüfer’in dağlık kesimdeki mahallelerini, Uluabat Gölü’nü, Marmara Denizi kıyısına bağladığını söyleyen Başkan Erdem, Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları’nın birçok yürüyüş ve bisiklet parkurunun Üçpınar Mahallesi’nden geçtiğini kaydetti. Bölgede böyle bir dinlenme noktasına duyulan ihtiyaca dikkat çeken Erdem, “Kırsal nitelikli bölgelerimizde doğa ve kültür turizmini desteklemek adına yaptığımız bu çalışmalarla, bölgemizde çevre dostu bir turizm anlayışının yeşermesini ve buradaki insanımıza alternatif gelir kaynakları oluşturarak, yerel kalkınmayı güçlendirmesini umut ediyorum” diye konuştu.

Açılışta konuşan Üçpınar Mahallesi Muhtarı Adnan Uçar da atıl okul binasının bakımsızlıktan kapı ve camlarının kırıldığını hatırlatarak, yapılan yatırımdan dolayı Nilüfer Belediyesi Başkanı Erdem’e ve emeğe geçenlere teşekkür etti. Uçar, “Burayı köy halkı olarak etkinlik düğün ve düğün cemiyetlerinde belediyemiz ile birlikte kullanacağız” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Üçpınar Evi bahçesinde RednBlack grubu konser verdi. Yeşillikler içerisinde doğayla baş başa ortamda müzik dinleyen katılımcılar keyifli anlar geçirdi.

Ayrıca Üçpınar Evi açılışı öncesinde de Mysia Yolları güzergahında yürüyüş düzenlendi. Sabah saatlerinde Kadriye Mahallesi’nden hareket eden grup, Nilüfer’in en güney bölgesinde yoğun orman alanları içinden yürüdü. 6 kilometrelik etabı geçen katılımcılar, yürüyüşlerini Üçpınar Mahallesi’nde sonlandırdı.