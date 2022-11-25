Ücretsiz dağıtılan ürünleri alabilmek için kıyasıya yarıştılar

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen kortej geçişi sırasında bırakılan ürünlerden alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, ezilme tehlikesi yaşadı.

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Bulvarı’nda devam etti. Halk oyunları gösterilerinin ardından; öğrenciler, esnaf toplulukları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kortej geçişi gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 4 adet F16 jeti de gösteri uçuşu yaparak törene eşlik etti. Töreni izlemeye gelen vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. Tavuk, salam, kurabiye, süpürge, el yapımı süsler, şekerleme, ıslak mendil ve su pompası gibi ürünler, geçiş yapan araçlardan vatandaşların bulunduğu alanlara bırakıldı. Bu ürünlerden almak isteyen vatandaşlar, birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı.