Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e ulaşacak

Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan Türkiye’nin sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu yaygınlaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının yenilerini eklediği ücretsiz halk plajlarının sayısı 35’e ulaşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının her ihtiyaca uygun tasarladığı ücretsiz 5 yıldızlı halk plajlarının sayısı Türkiye genelinde 35’e yükselecek. Ortalama 100 bin kişinin ağırlandığı plajlarda sayı arttıkça şezlong sayısı da yaklaşık 30 bine ulaşacak. Akdeniz’de 9, Ege Bölgesi’nde 5 ücretsiz halk plajını hizmete sunan Bakanlık, Antalya’da 2 bin 600 şezlong kapasitesiyle önümüzdeki günlerde vatandaşlarla buluşturacağı Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı ile bugüne kadar toplam 15 plajın açılışını yapmış olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manavgat Ilıca ile Kemer Tekirova ve Bodrum Yalıkavak’taki ücretsiz halk plajlarında da proje çalışmalarına başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugüne kadar Antalya’da Belek, Kemer-Çamyuva ve Çifteçeşmeler (Erez Burnu) ile Kadriye ve Manavgat, Muratpaşa-Lara ve Bahçecik Ücretsiz Halk Plajlarını hizmete sundu. Muğla’da Bodrum-İçmeler, Marmaris-İçmeler, Türkbükü ve Torba Ücretsiz Halk Plajlarını ziyaretçileriyle buluşturan Bakanlık, İzmir Pırlanta Ücretsiz Halk Plajı’nın ise 2019 yılında açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının engelli ve doğa dostu plajlarında aile localarından dinlenme teraslarına, yöresel ürünler pazarından bebek bakım üniteleri ve çocuk parklarına, bisiklet ve yürüyüş yollarından aromatik peyzaj düzenlemelerine kadar pek çok ayrıntı bulunması dikkat çekiyor.