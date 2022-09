Ücretsiz İngilizce kursu öğrencileri sertifika heyecanı yaşadı

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Silivri’de 8. sınıfı bitiren her öğrenci bir yabancı dil konuşabilecek, lisanslı bir sporcu olabilecek, bir müzik aleti çalabilecek ya da sanatsal bir faaliyette bulunabilecek” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, hayata geçirdiği bir projenin daha ilk meyvelerini aldı. Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ücretsiz İngilizce kursu projesinde sertifika heyecanı yaşandı. 1-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen yabancı dil kursunu tamamlayan öğrenciler için Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Yerleşkesinde sertifika töreni düzenlendi. 10-17 yaş aralığındaki öğrencilerin katılım sağladığı ücretsiz İngilizce kursunda ortaokul ve lise öğrencileri, eğlenerek yabancı dil öğrenmenin keyfini çıkardı.

YILMAZ: “ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz, Silivri’de 8. sınıfı bitiren her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşabilmesi, lisanslı bir sporcu olabilmesi, bir müzik aleti çalabilmesi ya da sanatsal faaliyetlerde bulunabilmesi gerektiğini söylemiştik. Biz biliyoruz ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En kıymetli eserim’ dediği Cumhuriyet’i hediye ettiği, koruma kollama görevini verdiği gençlerimizin ve çocuklarımızın vatanına, milletine, bayrağına çok daha faydalı olabilmesi için kültürle, sanatla ve sporla bezenmesi gerekiyor. Tabi pandemi sürecinde okulların kapalı olması, toplu etkinliklerin yapılamıyor olması bu yöndeki çalışmalarımızı sekteye uğrattı. Ama pandemi sürecinin hemen ardından çalışmalarımızı hızlandırdık. Nişantaşı Üniversitesi ile Selimpaşa’da bir Güzel Sanatlar Akademisi projesini hayata geçirdik. Yaz aylarının başında öğrencilerimize sertifikalarını dağıttık. Burada çocuklarımız birçok müzik aleti çaldı, tiyatrolar oynadı. Bugün de Kadir Has Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz ücretsiz İngilizce kursu için sertifika dağıtım töreninde bir aradayız. Bunlarla asla yetinmeyeceğiz. Bunlar bizim ilk adımlarımız. İnşallah bu yıl Silivri’de bir etüt merkezi projesinin çalışmalarına başlayacağız. Çocuklarımızın okuldan çıktıktan sonra ödevlerini yapabilecekleri, ücretsiz çay, kahve ve çorba içebilecekleri, ek kurslarla LGS ve YKS’ye hazırlanabilecekleri, rehberlik hocalarımızla çocuklarımızın kariyer planına yön verebileceğimiz bir etüt merkezi projesine başlayacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz her şeyin en iyisine layık. Bu nedenle gençlerimizle bir arada olmaktan, çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

“EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri Belediyesi olarak eğitime yaptıkları yatırımları anlatan Başkan Yılmaz, “Eğitimle ilgili yapmış olduğumuz yatırımlardan hızlıca bahsetmek istiyorum. Biz göreve geldikten sonra köy okullarımız ile Silivri’nin merkezindeki okullar arasında da bir makas oluştuğunu fark ettik. Derhal kolları sıvayarak 12 köy okulumuzu kapsayan ‘Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ projesini başlattık. Köy okullarımıza bilgisayar odaları, tiyatro salonları, konferans salonları ve müzik odaları yaptık. Okullarımıza bulunan tuvaletler hem hijyen açısından hem de fiziki olarak oldukça yetersizdi. Sponsorlarımızla birlikte bütün köy okullarımızın tuvaletlerini kolejlerde dahi göremeyeceğiniz kaliteye ve teknik donanıma getirdik. Okullarımızın binalarını boyadık. Spor salonlarını yeniledik. Silivri, İstanbul’da yüzme havuzu olmayan tek ilçeydi. Silivri’ye yarı olimpik bir yüzme havuzu kazandırdık. Şu an burada gençlerimize ücretsiz yüzme dersleri veriyoruz. Değirmenköy’e bir stadyum kazandırdık. Köylerimize halı sahalar inşa ettik. 30’u aşkın açık basketbol sahası yaptık. Silivri’de yaşayan ve üniversite sınavına giren tüm öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini ödedik. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini karşıladık. Silivri’de ikamet eden ve üniversiteye başlayan bütün öğrencilerimize 500’er TL’lik destek ödemesi yaptık. LGS ve YKS’de ilk 10’a giren öğrencilerimizi ödüllendirdik. Eğitime destek olmaya devam edeceğiz. Sizlere verdiğimiz sözleri tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Ben bir kez daha ücretsiz İngilizce kursu için Kadir Has Üniversitesine, Rektör Hocamız ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

FEYİZ: “BAŞKAN YILMAZ SAYESİNDE SİLİVRİ’Yİ TEKRAR HATIRLADIK”

Törenin kapanış konuşmasını yapan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Bugün bu etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklar toplumun en önemli paydaşlarıdır. Onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek ülkenin ve toplumun geleceği de o kadar güzel olur. Sizler Silivrili çocuklar olarak çok şanslısınız. Çünkü çok değerli bir Belediye Başkanınız var. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında çok pratik çözümlerle gelen bir Belediye Başkanınız var. Biz, ana yerimiz olan Silivri’den taşındıktan sonra açıkçası burayı bir süre unutmuştuk. Başkanımız Volkan Yılmaz sayesinde burayı tekrar hatırladık. Türkiye genelinde örnek olabilecek bir iş birliğiyle Silivri’ye teknokent kazandıracağız. Bunu da Başkanımızın sayesinde gerçekleştireceğiz.” dedi.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, kursiyerler ve veliler katıldı. Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Rektör Feyiz’e teşekkür plaketi takdim etti. Ardından Başkan Yılmaz ve Rektör Feyiz tarafından ücretsiz İngilizce kursu eğitmenleri Banu Ünveren ve Ahmet Can Kaya’ya teşekkür plaketi verildi. Plaket takdiminin ardından tören, öğrencilerin de katıldığı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.