Ücretsiz İngilizce kursunda sertifika heyecanı yaşandı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitim projeleri arasında yer alan ve Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Eğitim Akademisi meyvelerini vermeye devam ediyor. Akademinin yaz okulunda açılan ücretsiz İngilizce kursu kapsamında; 9-14 yaş aralığındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim verildi. Yapılan başvurular neticesinde öğrenciler için düzenlenen seviye tespit sınavının ardından kursa katılmaya hak kazanan 80 öğrenciye, 3 Temmuz 2023 – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında 160 saatlik eğitim verildi. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan 80 kursiyer, Önder Yılmaz Sahnesinde düzenlenen törenle sertifikalarını teslim aldı.

KAMIŞ: “SİLİVRİ’DE ÜNİVERSİTEYE EN ÇOK ÖĞRENCİ GÖNDEREN KURUM OLDUK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi Koordinatörü Bulut Kamış, “Silivri Eğitim Akademisi, Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle ekim ayında hayata geçirildi. 1 yıllık süre içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerinin tüm alanlarını destekleyen bir kurum haline geldi. 2022-2023 dönemi YKS kursları ile yaklaşık 200 öğrenciye hayallerine kavuşma fırsatı verdik. Bu sene LGS, KPSS, ALES ve yabancı dil eğitimleriyle Silivrili öğrencilere ve velilere destek olmaya devam edeceğiz. Akademimiz ilk yılında yüzde 92 başarı oranıyla Silivri’mizde yer alan 24 özel öğretim kursu merkezi içerisinde en çok mezun veren, üniversiteye en çok öğrenci gönderen tek kurum oldu. Amacımız daha fazla öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak. Buradan bir kez daha her daim yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

ŞAHİN: “İNGİLİZCEYİ BURADA SEVMEYE BAŞLADIM”

Kamış’ın ardından sahneye davet edilen kursiyerlerden Yağmur Azra Şahin, “Kursumuzda yaklaşık 2 ay İngilizce eğitimi gördük. Ben normalde İngilizceyi sevmeyen bir öğrenciydim fakat burada İngilizceyi sevmeye başladım. Çünkü burada bize güzel etkinliklerle, oyunlarla ve şarkılarla İngilizce eğitimi verdiler. Bu yüzden hocalarıma, Silivri Belediyesine ve Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ederim” derken, bir diğer kursiyer Ceren Naz ise “Volkan Başkanıma bize İngilizce kursu açtığı için teşekkür ederim. Değerli hocalarıma da çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

FEYİZ: “EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Programda konuşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Kadir Has Üniversitesi olarak bu organizasyonun bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Öğrencileri gördükten sonra söylenecek çok fazla bir şeye gerek olmadığını düşünüyorum. Sertifika almaya hak kazanmış bütün öğrencileri kutluyorum. Ayrıca böyle bir organizasyona vesile olup bizi de paydaş yaptığı için sevgili Başkanıma da teşekkür ediyorum. Silivri Eğitim Akademisinin bu bölgede üniversiteye en fazla öğrenci gönderen kurum olması gerçekten çok kıymetli. 10 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak söylüyorum; eğitimde fırsat eşitliği çok önemli. Hepiniz çocuklarınızın en iyi eğitimi alması gerektiğini düşünüyorsunuz ve haklısınız. Burada herkesin de bunu hak ettiğini düşünüyorum. O nedenle eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına atılan bütün adımlara Kadir Has Üniversitesi olarak destek olacağız. Başkanıma verdiğim bir sözü de tuttum. İstanbul’dan hiçbir öğrenci kabul etmediğimiz Beyaz Güvencinler Burs Programına Silivri’den bir tane öğrenciyi yüzde 100 burslu olarak aldık. Silivri’de eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bütün sertifika alan öğrencilerimizi kutluyorum. Emeği geçen tüm hocalarıma, katkı veren herkese ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

YILMAZ: “AKADEMİMİZ İLK YILINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ”

Sertifika dağıtım töreninde konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “80 tane pırıl pırıl çocuğumuzun yabancı dil kursu sertifikalarını dağıtmak üzere bir aradayız. Ben burada Kadir Has Üniversitesinin Rektörü Sondan Hocamızın nezdinde tüm Kadir Has ailesine şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü Silivri Belediyesi olarak Türkiye’nin yarınları için, Türkiye’nin geleceği olan sizler için Silivri Eğitim Akademisini kurduğumuzda çok heyecanlıydık. Bu projeyi Kadir Has Üniversitesine, rektör hocamıza sunduğumuzda hiç ikilemeden, hiç arkasını sormadan kendileri ‘Evet biz ücretsiz dershaneden ücretsiz eğitim ve ücretsiz dil kurslarına kadar hepsine varız’ dediler. Bu projenin mali yükünü Kadir Has Üniversitesi olarak üstlendiler. Rektör hocam bir şeye işaret etti; eğitimde fırsat eşitliği. Ülkelerin, devletlerin, hükümetlerin yapması gereken en önemli ödevlerden bir tanesi. Biz göreve gelirken demiştik ki; Silivri’de 8. sınıfı bitiren her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşabilmesi, bir lisanslı sporcu olabilmesi ve bir müzik aleti çalabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunları başaracağımızı ve ücretsiz kurslarla sizlerin hizmetinde olacağımızı söylemiştik. Tabi bunu söyledikten sonra biz köy okullarını ziyaret ettiğimizde, 12 köy okulumuz ile merkezdeki okullar arasında bir makas olduğunu gördük. Nasıl ki devlet okullarıyla özel okullar arasında bir makas oluşmuşsa, köydeki okullarımızla şehir merkezimizdeki okullarımız arasında da bir makas oluşmuştu. Ardından ‘Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ projesini başlattık. Çok kısa bir sürede 12 köy okulumuzun kütüphanelerini, tiyatro salonlarını ve bilgisayar odalarını yaptık. Bununla da yetinmedik köy okullarımızın tuvaletlerini hijyenik bir şekilde yeniledik. İşte bu eğitim akademisinin kurulma sebebi de çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi, açıkların kapatılması, öğrencilerimizin ücretsiz bir şekilde İngilizceyi öğrenebilmesini sağlamaktı. Bulut Hocam ve eğitimci arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü özel bir başarıya imza attılar. Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi olarak Silivri’deki tüm üniversite hazırlık kursları arasında en yüksek puanları alan ve üniversiteye en fazla öğrenci gönderen kurs olduk. Üstelik bunu ilk yılımızda, ilk acemilik dönemimizde gerçekleştirdik. Buradan bir müjde vermek istiyorum; bir bağışçı ailemiz tarafından yapılan Engelsiz Yaşam Merkezimizin B bloğunda çocuklarımızın LGS ve YKS kurslarına hazırlanacağı, yine Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle yürüteceğimiz tamamen ücretsiz kurslarımız devam edecek. İnşallah bu sene geçtiğimiz yıldan daha fazla öğrenciyi daha iyi üniversitelere koyma hedefimiz var. Bakın ücretsiz kurslarımızın yanı sıra tüm üniversiteye giden çocukların sınav ücretlerinin tamamı Silivri Belediyesi tarafından karşılanıyor. Üniversiteye giren her çocuğumuza 500 TL ‘Üniversiteye hoş geldin’ ödemesi yapıyoruz. Sonrasında da başarı odaklı kriterlerine göre, hiç kimseye ayrımcılık yapmadan öğrencilerimize her ay 500 TL daimi burs veriyoruz. İlkokula giden 1.000 çocuğumuzun beslenme çantalarını biz temin ediyoruz. 1. sınıfa başlayan çocuklarımıza ‘Okula hoş geldin’ mahiyetinde okul çantası hediye ediyor ve 1 yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buradan da bir şeyi ifade etmek istiyorum; büyük bir deprem yaşadık. Bölgelerdeki çocuklar okullardan ayrı kaldılar. Devletimizin büyük çabasıyla bu yıl onların da okulları açılıyor. Biz Silivri Belediyesi olarak depremden ağır yara alan Hatay’ın 4 ilçesinde çadır köy ve konteyner köy kurmuştuk. Salı günü Kumlu ve Belen ilçelerine gideceğiz. Oradaki ilkokul çocuklarımızın tamamına, yaklaşık 5.000 çocuğumuza okul çantalarını ve 1 yıllık kırtasiye malzemelerini Silivri Belediyesi olarak ulaştıracağız. Ben de bizzat orada olacağım.” dedi.

“SİZLERE YAPILAN YATIRIM BU ÜLKENİN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMDIR”

Silivri’de çocuklar ve gençler için hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Biz şunu biliyoruz ki gençlerimize ve çocuklarımıza yapılan hiçbir yatırım karşılıksız kalmayacak. Çünkü sizlere yapılan yatırım bu ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında çocuklarımız için nice projeler hayata geçirecek ve yatırımlarımızı kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, kültür, sanat gibi bütün faaliyetlerden yararlanmasını ve onlarla bezenmesini hedefliyoruz. Çocuklarımız için Barış Manço Kütüphanesini açtık. Orada donanımlı eğitimcilerle beraber çocuklarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok kısa sürede, 1 ay içerisinde bir gençlik kütüphanesini hizmete sunacağız. Ayrıca Kaymakamlık binamızın taşınmasıyla birlikte, orada 7/24 açık olacak bir etüt merkezi ve kütüphaneyi de sizlerin hizmetine sunacağız. Yine Millet Bahçemizin içerisinde kıraathane ve etüt merkezi olan bir sosyal tesisi çok yakında, 2 ay gibi bir sürede hizmete sunacağız. Belediyemizin arkasındaki hizmet binamızın en üst katında, 2.300 metrekare alanda içerisinde dershanenin, etüt merkezinin ve kütüphanenin olduğu dev bir gençlik kütüphanesini de 4 ay içerisinde Silivri’nin gençlerine hediye etmeyi planlıyoruz. Size, Türk gençliğine, Türk çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha kıymetli Rektör Hocama, eğitimcilere, üniversite yetkililerine ve bu hizmeti verirken bana yol arkadaşlığı yapan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızı ve gençlerimizi gözlerinden öpüyorum.” dedi.

Tören, eğitimcilere yapılan plaket takdimi ve öğrencilerin sertifikalarını teslim almalarının ardından sona erdi.