Ücretsiz LGS hazırlık kursları her geçen gün daha fazla öğrenciye ulaşıyor

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, Yahya Kaptan Mahallesi’nde ücretsiz LGS hazırlık kursları için başvuruları almaya başlıyor.

Çınar Akademi, İzmit’in 8 farklı noktasında ücretsiz LGS Hazırlık Kurslarını hayata geçirmişti. Öğrencilerin ilgi gösterdiği kurslara bir yenisi daha eklendi. Çınar Akademi LGS hazırlık kursları, Yahya Kaptan Mahallesi Hanımeli Eğitim ve Kültür Merkezi’nde de öğrencilerin hayatına dokunacak.

Kurs için 12-20 Ocak tarihleri arasında Çınar Akademi ve Yahya Kaptan Hanımeli Eğitim ve Kültür Merkezi’nde başvurular alınacak. Kurs kapsamında 7 ve 8. sınıf öğrencilerine Türkçe ve Matematik dersi verilecek. Soru çözümleriyle pekiştirilecek dersler her çarşamba 17.00 - 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.