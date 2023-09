CHP Kadın Kolları eş zamanlı olarak okullarda ücretsiz öğün talebini gündeme taşıdılar.

“ÜCRETSİZ ÖĞÜN TALEBİMİZİ HAYKIRIYORUZ”

CHP Silivri Kadın Kollarının da katıldığı açıklamada talep ve konuya yönelik şu ifadeler yer aldı: “Bugün 81 il, 973 ilçede Kadın Kollarımız ile eş zamanlı basın açıklaması yaparak okullarda olmazsa olmazımız olan ücretsiz öğün talebimizi haykırıyoruz. Ülkemizin en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri, çocuk yoksulluğudur. Ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle dar gelirli aileleri vurdu. Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engelledi, çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre de Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı yüzde 10'lara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geçen gün artıyor. Çocuklar açlık kıskacına hapsolmuşken, AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikti. Seçim öncesinde, okullarda ‘1 öğün ücretsiz yemek' verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağını vadeden tek adam iktidarı, okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. 1 milyon 400 bin öğrenciyi tek öğün doyurmak bile gözlerine battı. Deprem bölgesi hariç tutularak ücretsiz öğün kaldırıldı. Hem de bir genelge ile… Bu elimde gördüğünüz genelgede ne mi var? Açlığa sürüklenen çocuklar var. Yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçe ile kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksınız, Saray harcamalarından yapın. Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 100 artırılarak 10 milyar 877 milyon liraya ulaştı. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapana kadar şaşalı hayatlarınızdan tasarruf yapın. Bu çocuklar hepimizin. Buradan AKP'ye oy veren kadınlara sesleniyoruz: senin çocuğunu aç bırakan partiye oy vermeye devam edecek misin?

“SEÇİM BİTTİ, ÇOCUKLAR UNUTULDU”

“Her ailede en az 3 çocuk olmalı” diye şart koşanlar, bu çocukların karnı nasıl doyacak hiç düşünmüyor mu? Sorumluluk hissetmiyor mu? İktidar çocukların durumunu sadece seçim öncesinde oy için düşünüyor “muş” gibi yaptı. Hatırlatmakta fayda var: Kasım 2022'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken, CHP'nin de içinde bulunduğu muhalefet partilerinin okullarda 1 öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti. Israrlarımız ve konuyu sürekli gündemde tutmamız neticesinde eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıklamıştı. Hatta bakan bu uygulamanın kapsamının genişleyerek, pansiyonlu okullardaki tüm öğrencilere de ücretsiz olarak yemek vereceğini “müjde” diye duyurmuştu. Bu adımlarla, 5 milyonun üzerinde öğrenciye ücretsiz öğün verilecekti. Fakat okul öncesi ve yatılı okullarda 1 öğün ücretsiz yemek verme kararı sadece yarım dönem sürdü. Seçim bitti, çocuklar unutuldu. İşte bu nedenle “bu iktidarın, ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur” diyoruz!

“ÇOCUKLARIN SAĞLIKSIZ BESLENDİĞİ TÜİK TARAFINDAN DAHİ GİZLENEMEDİ”

Çocuklar okulda açlıktan bayılırken ücretsiz öğün konusunun rafa kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz çok net biliyoruz ki; özellikle okul çağındaki çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Bu konuda hekimler sürekli uyarılarda bulunuyor. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilişsel gelişimini bozduğuna ilişkin ikazlar her geçen gün artıyor. Uzmanlar, anne karnından 0-4 yaşa kadar yetersiz beslenen çocukların hayata bir adım geriden başladığını, bağışıklık sistemi zayıfladığı için sık hastalandığını söylüyor. Ayrıca beslenmedeki eksikliğin çocukların okullardaki başarısını düşürdüğü çok net belirtiliyor. Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiği TÜİK tarafından dahi gizlenemedi. TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuk dengeli beslenmiyor. Toplam çocuk sayımız 22 milyon 738 bin 300. Bu çocukların yüzde 33,7'si yani 7 milyon 662 bin 807'si maddi yoksulluk çekiyor. TÜİK'in 2022'ye ilişkin Türkiye Çocuk Araştırmasına göre, meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 50, sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 33'tür. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde 12.7'de kaldı. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,6 ile Şırnak oldu. Çocuklarımız için et, süt, peynir, yumurta ya da meyve lüks oldu. Anneler çaresiz bırakıldı. Açlık sınırının altında kalan asgari ücret ile geçinmeye çalışan aileler, çocuklarını okula aç gönderiyor, çocukların beslenme çantası boş…

“DERSTE AÇLIKTAN BAYILAN ÇOCUKLAR HEPİMİZİN YÜREĞİNİ YAKIYOR”

Basına yansıdığı üzere, okuldan verilen listeye göre beslenme çantasını doldurmanın maliyeti haftalık 175 TL'yi buluyor. Bir evden üç çocuk okula gittiğinde haftalık maliyet 525 TL'ye çıkıyor. Okullardan verilen listeye göre, birinci sınıfa giden bir öğrencinin beslenme çantasına; ceviz, fındık, badem gibi kuruyemiş, bir meyve, içecek olarak süt, ayran veya meyve suyu konulması isteniyor. Bir adet muzun fiyatı ortalama 15 lira, bir adet elmanın fiyatı 7 lira, küçük sütün fiyatı 9.5 lira, küçük ayranın fiyatı 5 lira, küçük meyve suyunun fiyatı 7.5 lira, bir simit 15 lira iken bu beslenme çantası nasıl dolacak? Annelerin beslenme çantasına bayat ekmeği ıslatıp koyduğunu biliyoruz. Veliler, lise çağındaki çocuklara dahi harçlık veremiyor, akşamdan kalan yemekle çocuklarını okula gönderiyor. Aç bir çocuğun, sıra arkadaşının sandviçinden bir ısırık istediği haberini hepimiz utanarak okuduk. Derste açlıktan bayılan çocuklar hepimizin yüreğini yakıyor. Bu utanç ülkeyi yönetenlerindir.

“İKTİDAR, SOSYAL DEVLET OLMANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİDİR”

Durum bu kadar korkunç iken okullarda ücretsiz öğün olmaması kabul edilemez. Bu sorun acilen çözülmelidir. Elektrik düğmesine basıldığında dört, musluk açıldığında beş çeşit vergi alan iktidar, çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği vermelidir. Bu bir lüks değil, zorunluluktur. Ülkemizi ekonomik krize sürükleyen, derin yoksulluğu yaygınlaştıran iktidar, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir.

“CUMHURİYET HALK PARTİLİ BELEDİYELERİN UYGULAMALARINI ÖRNEK ALMALIDIR”

Her fırsatta partimiz üzerinden kara propaganda yapanlar, Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin uygulamalarını örnek almalıdır. Belediyelerimiz çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı. İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik “beslenme çantası” projeleri kapsamında, her gün, on binlerce öğrencimize gıda desteği veriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Biz kısıtlı imkânlarla, öğrencilere destek vermek için çaba sarf ederken, iktidarın sadece okul öncesinde verdiği ücretsiz öğünü kesmesi tam bir rezalettir.

“ÜCRETSİZ ÖĞÜN ACİL İHTİYAÇTIR VE BU KONU DERHAL ÇÖZÜLMELİDİR”

Çocukların açlığı üzerinden siyaset yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene, çocuklarımız okulda karnını doyurana dek verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların hayatının göz göre göre karartılmasına izin vermeyeceğiz. Bugün ülke genelinde tek ses olduk, iktidara sesleniyoruz: Ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu konu derhal çözülmelidir. Bugünden itibaren her il ve ilçede eylemler başlatıyoruz.”