Ücretsiz yaz spor okulları kayıtları başladı

Silivri Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilerin yaz tatilinde sporla iç içe olması amacıyla düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okullarında kayıt dönemi başladı. 12 Haziran 2023’te başlayan kayıt dönemi 18 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. 2023 Yaz Spor Okullarında eğitimlerin başlayacağı tarih ise 19 Haziran 2023 olarak belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 2023 Yaz Spor Okullarına, 6-15 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılım sağlayabilecek. Etkinlik ile öğrencilere; yüzme, futbol, satranç, tenis, voleybol, cimnastik, basketbol, özel sporcular, okçuluk, masa tenisi ve taekwondo gibi toplam 11 branşta ücretsiz kurslar verilecek. Yaz Spor Okullarında eğitimler 11 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Silivri’de yaşayan her çocuğumuzun kültürle, sanatla ve sporla bezenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz projelerden biri olan ücretsiz Yaz Spor Okullarında, 2023 dönemi kayıtları başladı. Yaz Spor Okullarında çocuklarımız, 11 ayrı branşta hem profesyonel bir eğitim alıyor hem de keyifli bir şekilde spor faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz ve çocuklarımız için spora, kültüre, sanata ve eğitime yönelik yatırım ve desteklerimize devam edeceğiz. Yaz Spor Okullarımıza katılan tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar ve bol eğlenceler diliyorum.” dedi.

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK ALINIYOR

Yaz Spor Okulları kayıtları sadece online olarak yapılabiliyor. Etkinliğe katılmak isteyenler https://kultursanat.silivri.bel.tr/ web adresi üzerinden kolaylıkla kayıt yaptırabilirler. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 0212 444 20 47 (Dahili-1647) numaralı telefona ulaşım sağlayabilirler.