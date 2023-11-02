Ücretsiz zeytinyağı analizi başvuruları başladı

Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından hayata geçirilen ücretsiz zeytinyağı analizi projesi çerçevesinde zeytin üreticileri için başvuru süreci başladı.

Ücretsiz zeytinyağı analizi başvuruları başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi tarafından hayata geçirilen ücretsiz zeytinyağı analizi projesi çerçevesinde zeytin üreticileri için başvuru süreci başladı.

Ücretsiz Zeytinyağı Analizi Hizmeti çerçevesinde, Yağ Asitliği, Toplam Fenolik Bileşenler ve Peroksit Sayısı ölçülecek. Hizmetten yararlanmak isteyen üreticiler, Nüfus Cüzdanı, ÇKS veya Ziraat Odası Kaydı veya Tapu Fotokopisi ile şahsen Yerel Kalkınma Birimine başvurabilecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman