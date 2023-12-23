Üçüncüsü düzenlenen Dinçer Lojistik Demoday tamamlandı

Teknoloji odaklı iş modeliyle rakiplerinden ayrılan Dinçer Lojistik, daha önce iki kez online olarak düzenlediği Startup Demoday’i ilk kez yüz yüze düzenledi. 50’yi aşkın başvuru arasından finale kalan 12 girişimin jüri önüne çıktığı etkinlikte yapay zeka, tedarik zinciri, mobilite ve iş zekası gibi alanlarda faaliyet gösteren dört girişim ödüllendirildi. Daha önce iki girişime yatırım yaptıklarını belirten Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, startup’lara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Lojistiğe yatırım yapan teknoloji şirketi mottosuyla hareket eden Dinçer Lojistik, bünyesinde bulunan Ar-Ge merkezinde lojistik odaklı teknolojiler geliştiriyor. Teknolojiyi en kullanan lojistik şirketlerinden biri olan Dinçer Lojistik, geleneksel olarak düzenlediği Startup Demoday’in üçüncüsünü tamamladı. Ataşehir DasDas’ta gerçekleşen final etabında, sayısı 50’yi geçen girişim arasından seçilen 12 startup yarıştı. Finalde Mimiq isimli girişim birinci olurken, ZGN Otonom ikinci, OTO ise üçüncü oldu. Ayrıca DGMOS isimli startup da jüri özel ödülüne layık görüldü.

“Girişimlerle iş birliği yapmak ekonomimize katkı sağlayacak”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Teknolojiyi merkeze alan bir şirket olarak geleceğin iş dünyasının yönünü, sorun odaklı çözümler üreten, hızlı sonuçlar için çalışan, risk alan ve fırsatları değerlendiren çevik girişimcilerin belirleyeceğine inanıyoruz. Bu inançla girişimcilerle birlikte hareket etmeye ve mümkün olduğu kadar daha fazla alanda iş birliği yapmaya çok önem veriyoruz. Yerli girişimcilerimizi ekosisteme kazandırmanın ekonomimiz için de değer oluşturacağına inanıyoruz. Dinçer Lojistik olarak dijital bakış açımızın bir yansıması olarak girişimcilerle iş birliği yapmamızın hem şirketimize hem sektörümüze hem de ekonomimize önemli katkısı olacağına inanıyoruz. “şeklinde konuştu.

“Dinçer Lojistik Demoday’e katılan tüm girişimlerin ilerlemesi bizi mutlu ediyor”

Girişimlere desteklerinin Demoday’le sınırlı kalmadığını belirten Mustafa Dinçer, aynı zamanda genç yazılımcılara yönelik her yıl Hackathon düzenlediklerini de belirterek, onların başarılarından gurur duyduğunu ifade etti. Dinçer ayrıca, “Belirli bir büyükle ulaşmış tüm firmalar kaçırdıkları yeni teknolojiler, yeni fikirler olduğu hissini yaşıyordur. Bunları startup’larla yakalamak bir model. Yani tüm bu işletme körlüğümüzü, farkında olmadan etrafımızda kaçırdığımız fırsatları anlayabilmek, öğrenebilmek, gençlerin enerjisinden faydalanabilmek için startup’lar hayatımızın önemli bir parçası olmalı. Şahsi hayatımda buna önem verirken sektörüm adına da böyle bir vizyonu koyma gereği hissettim. Çok da mutluyuz. Özellikle yatırım yaptığımız ya da belirli şekillerde destek olduğumuz startup’ların başarılarını görünce çok gururlanıyoruz, bu da bizim en büyük kazançlarımızdan biri oluyor” ifadelerini kullandı.

Toplam 325 bin TL ödül

Dinçer Lojistik Demoday finalinde ödüle layık görülen girişimler toplamda 325 bin TL değerinde ödül kazandı. İnsanların hayatlarını daha kolay ve güvenli hale getiren 5. Nesil IoT ve LoraWAN entegre çözümleri geliştiren Mimiq, birinci olarak 150 bin TL’lik ödüle layık görüldü.

Demoday’de ikinci sırayı alan ZGN Otonom, otonom araç kategorisinde endüstriyel taşıma araçlarına, özellikle transpalet ve forkliftlere otonom çalışma yetkinliği kazandırmaya yönelik çözümler ve uygulamalar geliştiren iş modeliyle 100 bin TL’lik ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın üçüncüsü olarak 75 bin TL’lik ödül kazanan girişim ise gönderi yazılım geliştiren OTO oldu. Şirket, çevrimiçi işletmeler ve OmniChannel markalarının gönderilerini tek bir konsolide kontrol paneli kullanarak yönetme, takip, iade ve analiz etmelerini sağlıyor.

Demoday’de geliştirdiği iş modeliyle jürinin takdirini kazanarak ödül almaya hak kazanan DGMOS ise, uluslararası anlaşmalar paralelinde tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren tüm işletmelerin süreçlerini etkin ve güvenli bir şekilde yönetebilmeyi amaçlayan Saas Dijital servis hizmetleri sunuyor.