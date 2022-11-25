Uçurdukları dilek fenerleri ile kadına şiddete dikkat çektiler

Tekirdağ’da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Balıkçı tekneleriyle Marmara Denizi’nde tur düzenlenirken, gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Tekirdağ’da renkli etkinlikler düzenlendi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifince düzenlenen etkinlikte ilk önce kadınlara balık ikramında bulunuldu. Daha sonra yaklaşık 50 balıkçı teknesiyle kadınlar deniz turuna katıldı. Kadınlar çalışmalarından dolayı Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu’na teşekkür etti. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz botu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da kadın personeller için deniz turu düzenlerken, botlarda kadına şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli pankartlar açıldı. Ayrıca "Sen de karanlığa bir ışık yak" sloganıyla dilek fenerleri uçuruldu. Yakılan dilek fenerleri gökyüzüne bırakılırken renkli görüntüler oluştu.