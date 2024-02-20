Uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Çanakkale’de traktörü ile seyir halindeyken uçuruma yuvarlanan Hüseyin Dağcı, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Beşiktepe mevkiinde meydana geldi. 17 AFH 845 plakalı traktör ile Tavaklı köyüne seyir halinde olan Hüseyin Dağcı (62), nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Dağcı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.