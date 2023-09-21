Uçurumda kabus dolu gece

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Derince ilçesinde kemikleri kırılıp ormana atılan şahsı, jandarma ekipleri adım adım iz sürerek buldu. 70 metrelik uçurumdan yaklaşık bir gün sonra kurtarılan ağır yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Dün gece saatlerinde 112 acil çağrı merkezine, bir şahsın darp edilerek ormana atıldığı bilgisi verildi. İhbar üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri, yaralı şahsı aramaya başladı. Ancak havanın karanlık ve arazinin engebeli olması sebebiyle jandarma ekipleri tüm aramalara rağmen şahsa ulaşamadı. Havanın aydınlanması ile birlikte ekipler, uçurumda tekrar arama başlattı. Sabah 08.00 sıralarında, Derince Taşköprü yolu üzerinde jandarma ekipleri, 52 yaşındaki yaralı Ertuğrul P.’ye ulaşmayı başardı.

70 metrelik uçurumda kurtarma operasyonu

Yaralı şahsın 70 metre aşağıda olması sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, jandarma ile ortak hareket ederek kurtarma operasyonu düzenledi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yaralı şahıs yola çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kemiklerini bile kırmışlar

Vücudunda kırıklar tespit edilen Ertuğrul P.’nin İstanbul’dan darp edilerek getirildiği iddia edildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.