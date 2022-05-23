Ucuz konteyner ilanıyla 73 kişiyi dolandırmışlardı, 12 kişi tutuklandı

Kocaeli'de e-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek 73 kişiyi dolandıran 19 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 23.05.2022 23:31
  • Güncelleme: 24.05.2022 08:55
Ucuz konteyner ilanıyla 73 kişiyi dolandırmışlardı, 12 kişi tutuklandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kocaeli’de e-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek 73 kişiyi dolandıran 19 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri aralarında kadınların da bulunduğu 19 şüphelinin e-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek 73 kişiyi ikna ettiği ve kaparo alarak onları dolandırdıklarını tespit etti. Şüpheliler, 20 Mayıs tarihinde Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından şahıslardan 7’si serbest bırakılırken, 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

SHA Editör
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