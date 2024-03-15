UEDAŞ 'Kardeşim Üşemesin' diye yola çıktı, 10 yılda 10 bin öğrenciyi gülümsetti

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), ’Kardeşim Üşümesin’ projesi çerçevesinde Marmara başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde minikleri ısıtmaya devam ediyor. UEDAŞ bu güne kadar 10 binin üzerinde öğrenciye kışlık kıyafet dağıtıp, öğrenciler için oyun alanları ve eğlence parkurları oluşturdu. Minikleri süper kahraman kıyafetleri ile karşılayarak keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından kırsalda öğrenim gören öğrencilerin kışlık kıyafet ihtiyacının karşılanıp, etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirmelerini hedeflemek amacıyla hayata geçirilen “Kardeşim Üşümesin” projesinin yeni durağı Balıkesir Düvertepe İlk ve Orta Okulu oldu. UEDAŞ tarafından 2013’te başlatılan “Kardeşim Üşümesin” projesi çerçevesinde her yıl bin öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapılıyor. Projenin başladığı tarihten bugüne kadar 10 binin üzerinde öğrencinin kışlık giysi ihtiyacı giderildi.

Her yıl binlerce öğrenciye yardım eli uzatılan “Kardeşim Üşümesin” projesinin önemine dikkat çeken UEDAŞ, "2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz bu projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizin iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Proje ile hem öğrencilerin kışlık kıyafet ihtiyaçları gideriliyor hem de yardımlaşma ve hediyeleşmenin önemini aşılama amaçlanıyor. Proje sadece hizmet bölgemiz olan Güney Marmara’da değil aynı zamanda Çağrı Merkezimizin yer aldığı Kars’ta da gerçekleşiyor. Ayrıca bu yıl deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine de bu proje çerçevesinde yardım ulaştırılacak. Projemize katılan destek olan herkese teşekkürlerimizi sunarız" açıklamasında bulundu.