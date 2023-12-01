UEDAŞ, 'Pembe Lambalar' projesiyle Toplumsal Fayda Ödülü'nün sahibi oldu

Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden UEDAŞ, Dünya Gazetesi tarafından gerçekleştirilen Toplumsal Fayda Ödülleri’nde başarı elde etti. UEDAŞ, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hayata geçirdiği Pembe Lambalar projesiyle ödüle layık görüldü.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sosyal farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kadınların en sık yakalandığı kanser türü olan meme kanserinde erken tanı bilincini aşılamayı hedefleyen UEDAŞ, hizmet alanı içindeki sokak lambalarını, meme kanserini temsil eden sembolik pembe renkle donatarak erken teşhise ışık yakmaya devam ediyor. 2018 yılından beri her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde uygulanan Pembe Lambalar projesi, bu yıl ödüle layık görüldü. Proje, Dünya Gazetesi tarafından hayata geçirilen özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal projelerin ve girişimleri değerlendirildiği Toplumsal Fayda Ödülleri’nde ‘Sağlık’ kategorisi ödülünün sahibi oldu.

“Meme Kanseri Farkındalık Projesi “Pembe Lambalar” 2018’de başladı.

UEDAŞ 2018 yılından beri meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde uyguladığı projeyle erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Projede sokak aydınlatmaları pembe yanıyor, aydınlatma direkleri pembe kumaşlarla kaplanıyor ve meme kanseri bilgilendirme mesajları projenin uygulandığı tüm direklere asılıyor. Küçük büyük fark etmeden herkesin bu hastalık konusunda bilinçlenerek hızla aksiyon almasını hedefleyen şirket, proje çerçevesinde BUİKAD, YONCADER gibi kadın dernekleri ile iş birliği içinde projeyi sürdürüyor.