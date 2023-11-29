UEDAŞ ekipleri, lodosun sebep olduğu elektrik kesintileri için aralıksız çalışıyor

Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) teknik ekipleri, enerjinin kesintisiz olarak dağıtılması ve bu hizmetin kaliteli bir şekilde sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmaları 7-24 saat aralıksız sürdürüyor.

Güney Marmara’da dün geceden beri aralıksız süren lodosun sebep olduğu kesintileri gidermek için çalışan UEDAŞ Ekipleri Bursa’da toplamda 235 personel, 50 sepetli araç, 27 arazi aracı ile arızalara müdahaleye devam ediyor. UEDAŞ’ın saha ekibinde kadın mühendislerde görev yaparak, arızaların giderilmesinde etkin rol oynuyorlar.