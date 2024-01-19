UEDAŞ ile enerji tasarrufu farkındalığı küçük yaşlarda başlıyor

UEDAŞ, “Enerjini Geleceğe Taşı” projesi çerçevesinde öğrencilere VR teknolojisi destekli geliştirilen oyun ile çocuklara enerji tasarrufun önemini eğlenceli ve interaktif yollarla öğrenmesini sağladı.

Türkiye enerji sektörüne verimli, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı sunan UEDAŞ, enerji tasarrufu anlayışının küçük yaşlardan itibaren kazanımı için Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Enerjini Geleceğe Taşı” projesi çerçevesinde Bursa’nın Orhangazi ilçesini ziyaret etti. Öğrencilere VR teknolojisi destekli geliştirilen oyun sayesinde enerji tasarrufu öğreten şirket, çocuklara enerji tasarrufun önemini eğlenceli ve interaktif yollarla öğrenmesini sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ulusal stratejik hedefleri arasında bulunan enerji tasarrufu konusunda sorumluluk üstlenen UEDAŞ, bu konuda toplumsal bilincin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hareket eden şirket, gerçekleştirdiği Enerjini Geleceğe Taşı projesinin son etkinliğini Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz mahallesinde gerçekleştirdi. UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı’nın da katılım gösterdiği etkinlikte enerji tasarrufuna yönelik geliştirilen VR teknolojisi destekli oyunu oynayan öğrenciler enerji tasarrufu konusunu eğlenerek öğrendi.

VR gözlükleriyle 100 yıl sonrasına yolculuk

Artan dünya nüfusuyla birlikte enerji ve tasarrufu meselesinin her geçen gün daha hayati önem taşıdığını belirten Gökay Fatih Danacı, “Gelecekte daha yeşil bir dünyada yaşamak, bugünün gençlerine daha iyi yarınlar bırakmak adına attığımız her adım çok kıymetli. Biz de “Enerjini Geleceğe Taşı” projesinde çocukların da ilgisini çekecek VR gözlükler kullanıyoruz. Dünyada ve ülkemizde enerjinin daha verimli kullanılması adına hareket ettiğimiz bu proje sayesinde okulları ziyaret ederek öğrencilerimize bilinç kazandırıyoruz. Bu projemizdeki VR gözlük sayesinde çocuklar hem teknolojiyle tanışıyor hem de geliştirdiğimiz oyun sayesinde dünyanın 100 yıl sonrasının tasarruf yapılmış ve yapılmamış iki farklı senaryosunu görme fırsatı yakalıyor. Bugüne dek 14 okulda yüzlerce öğrenciye ulaştığımız bu projeyle bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.