UEDAŞ'tan bayramda kesintisiz enerji hizmeti

Bayram öncesi kesintisiz enerji tedbirlerini alan UEDAŞ, 620 kişilik saha ekibiyle bayram tatili süresince 7/24 görev başında olacak. Saha ekipleri, UEDAŞ’ın Güney Marmara Bölgesi’ni kapsayan hizmet sahası içerisinde bayram boyunca enerji sürekliliğini sağlayacak.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ’ın saha ekipleri, olası elektrik arızalarına karşı Ramazan Bayramı süresince nöbette olacak. Abonelerine güvenilir ve kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yürüten ekipler, 174 saha aracı ile aktif görev alacak.

Bayram öncesi bakım çalışmalarıyla alınan önlemleri açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı , ‘Elektrik şebekesinin en önemli ihtiyacı bakım çalışmalarıdır. Bu noktada planlı kesintilerle hatlarımıza düzenli bakımları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda dijital sistemlerden de yararlanıyoruz. Şebekemizin 7/24 uzaktan kontrol ve kumanda edilmesini sağlayan SCADA sistemi sayesinde arızalara saniyeler içinde online müdahale ederek abonelerimizin bayramda aileleriyle keyifli zaman geçirmesi için çalışacağız’ dedi.