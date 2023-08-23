UEDAŞ'tan yangın bölgesi için seferberlik
Bursa menşeili Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi personelleri Çanakkale'deki yangın felaketine de el uzattı.
Bursa menşeili Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi personelleri Çanakkale’deki yangın felaketine de el uzattı.
Çanakkale’nin Yağcılar köyünde yangından tahrip olan elektrik direkleri, bölgedeki yangının kontrol altına alınmasının ardından UEDAŞ ekipleri tarafından yenilenmeye başladı. UEDAŞ ekipleri, yangının daha da büyümemesi için çalışıyor.