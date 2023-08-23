UEDAŞ'tan yangın bölgesi için seferberlik

Bursa menşeili Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi personelleri Çanakkale'deki yangın felaketine de el uzattı.

UEDAŞ'tan yangın bölgesi için seferberlik
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa menşeili Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi personelleri Çanakkale’deki yangın felaketine de el uzattı.

Çanakkale’nin Yağcılar köyünde yangından tahrip olan elektrik direkleri, bölgedeki yangının kontrol altına alınmasının ardından UEDAŞ ekipleri tarafından yenilenmeye başladı. UEDAŞ ekipleri, yangının daha da büyümemesi için çalışıyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı