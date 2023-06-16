UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Letonya: 2 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda Letonya’yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Arda’nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz’in zayıf şutu kaleci Purins’te kaldı.
51. dakikada Gutkovskis’in sol kanattan kale önüne ortasında Emsis kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
53. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına sokulan Kerem’in ortasında Umut’un şutu yandan auta çıktı.
61. dakikada Orkun’un ara pasında sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Cengiz’in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
90+4. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası içinde buluşan Tobers’in şu ağlara gitti. 2-2
90+5. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in sıfıra inerek yaptığı ortada kaleci Purins’in eliyle uzaklaştırmaya çalıştığı topu İrfan Can Kahveci kafayla filelere yolladı. 2-3
Stat: Skonto
Hakemler: Tamas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Peter Kobor xx
Letonya: Purins xx, M. Oss xx, Tobers xx, Emsis xx, Gutkovskis xx (Krollis dk. 76 x), Savalnieks xx, Jurkovskis xx, Ciganiks xx (Daskevics dk. 76 x), Jaunzems xx (Ikaunieks dk. 80 ?), Uldrikis xx (Regza dk. 87 ?), Balodis xx
Yedekler: Beks, Ozols, Sorokins, Melniks, Zelenkovs, Saveljevs, Tonisevs, Stuglis
Teknik Direktör: Dainis Kazakevics
Türkiye: Mert xx, Zeki xx (Eren Elmalı dk. 71 x), Merih xx, Abdülkerim xxx, Ferdi xx (Ozan Kabak dk. 90 ?), Orkun xx (Salih Özcan dk. 78 x), Hakan xx, Arda Güler xx (Barış Alper dk. 71 xx), Kerem xx (İrfan Can Kahveci dk. 89 xx), Cengiz xxx, Umut Nayir xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, İsmail Yüksek, Umut Bozok
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Goller: Emsis (dk. 51), Tobers (dk. 90+4) (Letonya), Abdülkerim (dk. 22), Cengiz (dk. 61), İrfan Can Kahveci (dk. 90+5) (Türkiye)
Kırmızı kart: Emsis (dk. 83) (Letonya)
Sarı kartlar: Oss, Tobers (Letonya), Zeki, Ferdi (Türkiye)