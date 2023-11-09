UEFA Avrupa Konferans Ligi: Beşiktaş: 0 - Bodo/Glimt: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Sorli’nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Pellegrino’nun röveşatasında meşin yuvarlak, sol kale direğinin dibinden auta gitti.
21. dakikada Gronbaek’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pellegrino’nun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
38. dakikada sağ taraftan yapılan ortada altı pas çizgisi üzerinde Amartey’den sıyrılan Moumbagna’nın dokunuşu ile top ağlara gitti. 0-1
43. dakikada Pellegrino’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sorli’nin vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada Bahtiyar’ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Cenk Tosun’un kafa vuruşunda kaleci Haikin, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
Hakemler: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemink
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Eric Bailly (Daniel Amartey dk. 27), Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Jackson Muleka, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Ante Rebic, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy
Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna
Yedekler: Brondbo, Lode, Amundsen, Bassi, Saltnes, Konradsen, Sjovold, Gulliksen, Forsmo Kapskarmo, Sorensen, Zugelj
Teknik Direktör: Kjetil Knutsen
Gol: Faris Moumbagna (dk. 38) (Bodo/Glimt)