UEFA Avrupa Konferans Ligi: Beşiktaş: 0 - Club Brugge: 2 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı konuk takımın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nielsen’in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
14. dakikada sağ kanattan Vetlesen’in yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Thiago’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Hadziahmetovic, Emirhan Delibaş, Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Aytuğ Kömeç, Serkan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel
Yedekler: Jackers, Ordonez, Skoras, Jutgla, Meijer, Buchanan, Nusa, Balanta, Homma
Teknik Direktör: Ronny Deila
Goller: Nielsen (dk. 4), Thiago (dk. 14) (Club Brugge)
Sarı kartlar: Nielsen (Club Brugge), Salih Uçan (Beşiktaş)