UEFA Avrupa Konferans Ligi: Beşiktaş: 0 - Dinamo Kiev: 0 (İlk yarı)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Valentin Rosier’in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Jackson Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Georgiy Bushchan’da kaldı.
18. dakikada Amir Hadziahmetovic’in sağ kanattan ceza sahası içine girip yaptığı ortada arka direkte Jackson Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleye doğru giderken Onur Bulut’a çarpıp yön değiştirdi.
19. dakikada Gedson Fernandes’in pasında sol kanatta topla buluşan Jackson Muleka’nın ilerleyip pasını Vincent Aboubakar aktarmak isterken meşin yuvarlak Dinamo Kievli futbolculardan döndü. Topu tekrar alan Muleka’nın ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp oyuna döndü.
38. dakikada Gedson Fernandes’in ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarı gitti.
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Ante Rebic, Cenk Tosun, Alex Oxlade-Chamberlain, Demir Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Kartal Yılmaz, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Dinamo Kiev: Georgiy Bushchan, Oleksandr Tymchyk, Denys Popov, Oleksandr Syrota, Vladyslav Dubinchak, Oleksandr Karavaev, Serhiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Nazar Voloshyn, Vitaliy Buyalskiy, Vladyslav Vanat
Yedekler: Ruslan Neshcheret, Kostiantyn Vivcharenko, Volodymyr Brazhko, Volodymyr Shepeliev, Kaheem Parris, Oleksandr Andriyevskiy, Maksym Diachuk, Samba Diallo, Anton Tsarenko, Kristian Bilovar, Benito, Reshat Ramadani
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Sarı kartlar: Onur Bulut, Omar Colley (Beşiktaş), Mykola Shaparenko, Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev)