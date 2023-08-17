UEFA Avrupa Konferans Ligi: Beşiktaş: 0 - Neftçi Bakü: 1 (İlk yarı)
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Neftçi Bakü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü’yü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Neftçi Bakü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Semih Kılıçsoy’un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka’nın şutunda Brkic topu kornere çeldi.
31. dakikada Neftçi Bakü savunmasını az adamla yakalayan Beşiktaş’ta Umut Meraş’ın sol çaprazdan şutunda kaleci Brkic gole izin vermedi.
36. dakikada Olanare’nin pasında Emin Makhmudov ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Makhmudov’un yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Mert’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-1
39. dakikada Rosier’in yerden ceza sahasına gönderdiği top, Neftçi Bakü savunmasının müdahalesinin ardından Semih Kılıçsoy’un önüne düştü. Genç oyuncunun şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
45. dakikada Kenneth Saief’in kullandığı kornerde Yuri Matias’ın kafa vuruşunu kaleci Mert güçlükle önledi.
Stat: Beşiktaş
Hakemler: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş, Onana, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Rebic, Muleka
Yedekler: Ersin, Utku, Montero, Onur, Salih, Cenk, Aboubakar, Kerem Kesgin, Hadziahmetovic, Kartal Yılmaz, Masuaku, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Mark Tamas, Kenneth Saief, Makhmudov, Jaber Ata’a, Filip Ozobic, Shinyashiki, Keelan Lebon, Aaron Olanare
Yedekler: Memmedov, Jafarov, Hagverdi, Hacıyev, Salahlı, Zulfugarli, Yusifli, Bogomolskiy
Teknik Direktör: Adrian Mutu
Gol: Makhmudov (Neftçi Bakü)