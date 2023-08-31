UEFA Avrupa Konferans Ligi: Beşiktaş: 1 - Dinamo Kiev: 0 (Maç sonucu)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti ve gruplara kaldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup etti ve gruplara kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Salih Uçan’ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Georgiy Bushchan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada Gedson Fernandes’in pasında ceza yayının sol tarafında topu alan Vincent Aboubakar’ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
57. dakikada Valentin Rosier’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Milot Rashica bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Kale önünde Jackson Muleka’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
83. dakikada Oleksandr Andriyevskiy’nin ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.
85. dakikada Ante Rebic’in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde topu alan Bahtiyar Zaynutdinov’un müsait pozisyonda vuruşunda kaleci Georgiy Bushchan meşin yuvarlağı kontrol etti.
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan (Alex Oxlade-Chamberlain dk. 89), Gedson Fernandes, Milot Rashica (Bahtiyar Zaynutdinov dk. 75), Jackson Muleka (Ante Rebic dk. 75), Vincent Aboubakar (Cenk Tosun dk. 81)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Demir Tıknaz, Kartal Yılmaz, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Dinamo Kiev: Georgiy Bushchan, Oleksandr Tymchyk (Benito dk. 89), Denys Popov, Oleksandr Syrota, Vladyslav Dubinchak, Oleksandr Karavaev, Serhiy Sydorchuk (Volodymyr Brazhko dk. 85), Mykola Shaparenko (Oleksandr Andriyevskiy dk. 76), Nazar Voloshyn (Samba Diallo dk. 76), Vitaliy Buyalskiy, Vladyslav Vanat
Yedekler: Ruslan Neshcheret, Kostiantyn Vivcharenko, Volodymyr Shepeliev, Kaheem Parris, Maksym Diachuk, Anton Tsarenko, Kristian Bilovar, Reshat Ramadani
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Gol: Vincent Aboubakar (dk. 52) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Onur Bulut, Omar Colley, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Salih Uçan (Beşiktaş), Mykola Shaparenko, Serhiy Sydorchuk, Denys Popov (Dinamo Kiev)