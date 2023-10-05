UEFA Avrupa Konferans Ligi: Beşiktaş: 1 - Lugano: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano’yu ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta topla buluşan Celar’ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
15. dakikada ceza sahası sağ tarafından penaltı noktası yakınına çıkarılan pasta Celar’ın şutu kalenin üstünden dışarı gitti.
37. dakikada Ghezzal’ın ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
38. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Hakemler: David Fuxman, Omer Barbiro, Rostislav Talis
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Cenk Tosun, Aboubakar
Yedekler: Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Rebic, Rashica, Amartey, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Muleka, Onana, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Bottani, Celar
Yedekler: Deana, Mina, Macek, Vladi, Cimignani, El Wafi, Martim Marques, Babic, Mahmoud, Aliseda, Arigoni
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Gol: Aboubakar (dk. 38) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Rosier (Beşiktaş), Bottani (Lugano)