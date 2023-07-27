UEFA Avrupa Konferans Ligi: Beşiktaş: 2 - KF Tirana: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme ilk maçında Beşiktaş, evinde Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme ilk maçında Beşiktaş, evinde Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Amir Hadziahmetovic, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında iyi yükselen Jackson Muleka’nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
6. dakikada Onur Bulut’un sağ taraftan ortasında Jackson Muleka’nın yakın mesafeden vuruşu yandan dışarı gitti.
17. dakikada Salih Uçan’ın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top kaleyi bulmadı.
21. dakikada Arthur Masuaku, orta sahanın solundan ceza sahasına topu ortaladı. Kale alanı ön çizgisinde topla buluşan Onur Bulut, gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
38. dakikada Arthur Masuaku’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gedson Fernandes kafayla topu arka direğe doğru aşırdı. Arka direkte iyi yükselen Vincent Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.
42. dakikada Vincent Aboubakar’ın sol taraftan pasında ceza sahasına giren Jackson Muleka, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Beşiktaş
Hakemler: Daniel Schlager xx, Sven Waschitzki xx, Arno Blos xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Omar Colley xx, Arthur Masuaku xx, Amir Hadziahmetovic xx, Salih Uçan xx, Gedson Fernandes xx, Onur Bulut xxx, Jackson Muleka xxx, Vincent Aboubakar xxx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Kerem Atakan Kesgin, Ege Demir Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Tirana: Gentian Selmani x, Albi Doka x, Filip Najdovski xx, Erjon Hoxhallari xx, Florjan Pergjoni xx, Fjoart Jonuzi xx, Ardit Hila x, Florent Hasani xx, Regi Lushkja xx, Liridon Latifi xx, Kristal Abazaj xx
Yedekler: Ilion Lika, Leon Kozi, Gledi Mici, Bruno Lulaj, Rimal Haxhiu, Kaina, Klevi Qefalia, Ardit Deliu, Dijar Nikqi, Dion Ahmetaj
Teknik Direktör: Orges Shehi
Goller: Onur Bulut (dk. 21), Jackson Muleka (dk. 42) (Beşiktaş)
Sarı kart: Albi Doka (Tirana)