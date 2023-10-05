UEFA Avrupa Konferans Ligi: Beşiktaş: 2 - Lugano: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta İsviçre ekibi Lugano’ya 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada rakibin attığı geri pası alarak topla ceza sahasına giren Aboubakar’ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
56. dakikada sağ taraftan Steffen’in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Celar’ın kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarıya çıktı.
60. dakikada sol taraftan aldığı pasla ceza sahası içi sol çaprazından kaleyi yoklayan Bottani’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
61. dakikada Rosier, sol tarafta ceza sahası yakınında rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
81. dakikada sağ taraftan Steffen’in ortasında topla buluşan Bottani’nin şutunu savunma engelledi. Savunmadan seken topa Aliseda’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
86. dakikada sağ taraftan Arigoni’nin ceza sahası içine ortasında altıpasın içinden Vladi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
90. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Grgic şutunu çekti. Bailly topu uzaklaştırmak isterken kafayla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi.
Hakemler: David Fuxman, Omer Barbiro, Rostislav Talis
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Onana dk. 82), Hadziahmetovic, Ghezzal (Onur Bulut dk. 66), Chamberlain (Muleka dk. 66), Cenk Tosun (Rashica dk. 46), Aboubakar (Zaynutdinov dk. 78)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Rebic, Amartey, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Lugano: Saipi, Espinoza (Cimignani dk. 74), Mai, Hajrizi (Vladi dk. 74), Hajdari (Arigoni dk. 66), Bislimi (Macek dk. 66), Grgic, Sabbatini (Aliseda dk. 66), Steffen, Bottani, Celar
Yedekler: Deana, Mina, El Wafi, Martim Marques, Babic, Mahmoud
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Goller: Aboubakar (dk. 38 ve 52) (Beşiktaş), Aliseda (dk. 81), Vladi (dk. 86), (Bailly dk. 90 k.k.) (Lugano)
Kırmızı kart: Rosier (dk. 61) (Beşiktaş)
Sarı kart: Bottani (Lugano)