UEFA Avrupa Konferans Ligi: Beşiktaş: 2 - Neftçi Bakü: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Neftçi Bakü'yü ağırlayan Beşiktaş, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Neftçi Bakü’yü ağırlayan Beşiktaş, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Masuaku’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar’ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Brkic’in uzaklaştıramadığı top Aboubakar’a çarpıp Onur Bulut’un önünde kaldı. Onur’un sağ ayağıyla sert şutunda Neftçi Bakü savunması topu kornere çeldi.
71. dakikada ceza sahasına açılan ortada Muleka önce topa vuramayıp dengesini kaybederek yere düştü. Ardından yerdeyken topa yaptığı müdahaleyle topun kontrolünü sağlayan Muleka savunmayı ve kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
87. dakikada Aboubakar’ın sağ kanattan gelen pasa ceza sahası içerisinde yerden yaptığı vuruş kalecide kaldı.
Stat: Beşiktaş
Hakemler: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş (Masuaku dk. 46), Onana (Hadziahmetovic dk. 46), Demir Ege Tıknaz (Salih Uçan dk. 77), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Onur Bulut dk. 50), Rebic (Aboubakar dk. 46), Muleka
Yedekler: Ersin, Utku, Montero, Cenk, Kerem Kesgin, Kartal Yılmaz, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Mark Tamas, Kenneth Saief (Salahlı dk. 79), Makhmudov, Jaber Ata’a, Filip Ozobic (Hajiyev dk. 64), Shinyashiki (Zulfugarli dk. 79), Keelan Lebon, Aaron Olanare (Bogomolski dk. 69)
Yedekler: Memmedov, Jafarov, Hagverdi, Yusifli
Teknik Direktör: Adrian Mutu
Goller: Aboubakar (dk. 57), Muleka (dk. 71) (Beşiktaş), Makhmudov (dk. 36) (Neftçi Bakü)