UEFA Avrupa Konferans Ligi: Club Brugge: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vincent Aboubakar, kaleci Simon Mignolet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Mignolet meşin yuvarlağı çıkardı.
50. dakikada Olsen’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hans Vanaken’in kafa vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.
59. dakikada De Cuyper’in ceza sahası içi sol tarafından içeriye çevirdiği topta Olsen’in vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
77. dakikada Olsen’in sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı ortada arka direkte Hans Vanaken’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
88. dakikada Casper Nielsen’in geri pasında araya giren Vincent Aboubakar topu hemen Cenk Tosun’a aktardı. Cenk’in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko
Club Brugge: Simon Mignolet, Raphael Onyedika Nwadike, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe (Dedryck Boyata dk. 90+2), Andreas Skov Olsen, Michal Skoras (Casper Nielsen dk. 61), Hugo Vetlesen (Ferran Jutlga dk. 79), Hans Vanaken, Maxim De Cuyper, Thiago Rodrigues
Yedekler: Nordin Jackers, Joel Ordonez, Denis Odoi, Eder Balanta, Shion Homma, Victor Barbera
Teknik Direktör: Ronny Deila
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier (Cenk Tosun dk. 84), Daniel Amartey, Eric Bailly (Necip Uysal dk. 84), Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic (Alex Chamberlain dk. 84), Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica (Onur Bulut dk. 66), Jackson Muleka (Bakhtiyor Zaynutdinov dk. 66), Vincent Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Jean Onana, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Hans Vanaken (dk. 78) (Club Brugge), Cenk Tosun (dk. 88) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Brandon Mechele, Raphael Onyedika Nwadike, Hugo Vetlesen, Jorne Spileers, Hans Vanaken, Simon Mignolet (Club Brugge), Daniel Amartey (Beşiktaş)