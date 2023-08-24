UEFA Avrupa Konferans Ligi: Dinamo Kiev: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, Bükreş'te Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, Bükreş’te Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Mykola Shaparenko’nun kullandığı köşe atışında ön direkte Alexander Karavaev’in şutu üstten dışarı çıktı.
21. dakikada sağ kanattan Onur’un ortasında ön direkte Aboubakar’ın şutunda kaleci Bushchan son anda topu kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan Voloshyn’in ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vanat’ın şutu kaleci Mert’te kaldı.
38. dakikada sağ kanattan Onur’un ortasında ceza sahası içinde Muleka’nın kafa vuruşunda top Popov’un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada beyaz noktanın başına geçen Aboubakar, kaleciyle topu ayrı yerlere yolladı. 0-1
Hakemler: Darren England, Simon Bennett, Daniel Robathan
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat
Yedekler: Neshcheret, Vivcharenko, Dyachuk, Bilova, Brazhko, Shepelev, Parris, Malysh, Diallo, Muyiwa, Tsarenko, Ramadani
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
Yedekler: Ersin, Utku, Onana, Umut Meraş, Rashica, Chamberlain, Necip, Demir Ege Tıknaz, Zainutdinov, Kartal Yılmaz, Rebic, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Aboubakar (dk. 40 pen.) (Beşiktaş)