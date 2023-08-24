UEFA Avrupa Konferans Ligi: Dinamo Kiev: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, Bükreş'te Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, Bükreş’te Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Karavaev topu ağlara gönderdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
60. dakikada sağ kanattan Karavaev’in yerden pasında ceza yayı üzerinde Shaparenko’nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
64. dakikada Hadziahmetovic’i sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale önünde Colley kafayla topu filelere yolladı. 1-2
66. dakikada sol kanattan Buyalskiy’nin ortasında ceza sahası içinde Voloshyn gelişine bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 2-2
90+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Rashica’nın pasında Zainutdinov yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 2-3
Hakemler: Darren England, Simon Bennett, Daniel Robathan
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev (Muyiwa dk. 90), Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn (Diallo dk. 75), Buyalskiy (Tsarenko dk. 90), Vanat
Yedekler: Neshcheret, Vivcharenko, Dyachuk, Bilova, Brazhko, Shepelev, Parris, Malysh, Ramadani
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Zainutdinov dk. 46), Hadziahmetovic, Salih (Chamberlain dk. 86), Gedson, Onur (Umut Meraş dk. 65), Muleka (Rashica dk. 65), Aboubakar (Cenk Tosun dk. 88)
Yedekler: Ersin, Utku, Onana, Necip, Demir Ege Tıknaz, Kartal Yılmaz, Rebic,
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Shaparenko (dk. 60), Voloshyn (dk. 66) (Dinamo Kiev), Aboubakar (dk. 40 pen.), Colley (dk. 64), Zainutdinov (dk. 90+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dubinchak (Dinamo Kiev), Rosier, Hadziahmetovic (Beşiktaş)