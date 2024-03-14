UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 0 - Union Saint-Gillosie: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 0 - Union Saint-Gillosie: 0 (İlk yarı)
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

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10. dakikada Castro-Montes’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Nilsson vuruşu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

21. dakikada İrfan Can Kahveci sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Szymanski’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada İrfan Can Eğribayat’ın hatalı pasında araya giren Eckert’in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Lapoussin’in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topa Nilsson vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi

Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, Tadic, Cengiz Ünder, Zajc, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert

Yedekler: Imbrechts, Moris, Teklab, Puertas, Sykes, Huygevelde, Tshilanda

Teknik Direktör: Alexander Blessin

Sarı kart: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)