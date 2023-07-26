UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 2 - Zimbru: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Moldova temsilcisi Zimbru ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Moldova temsilcisi Zimbru ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan Dusan Tadic’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Stefan Szymanski’nin vuruşunda savunma son anda topu kornere gönderdi.
8. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dusan Tadic’in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
11. dakikada Dusan Tadic’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada Dusan Tadic’in pasında savunma arkasında sarkan Edin Dzeko, topu ceza sahasına çevirdi. Dzeko’nun pasında topla buluşan Ryan Kent, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
40. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Mihail Ştefan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
42. dakikada Shahrom Samiev’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Nenad Minakovic xx, Nemanja Petrovic xx, Milos Miskeljin xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz xx, Alexander Djiku xx, Ferdi Kadıoğlu xxx, Miguel Crespo xx, Mert Hakan Yandaş x, Sebastian Szymanski xx, Ryan Kent xxx, Dusan Tadic xxx, Edin Dzeko xxx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Luan Peres, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Zimbru: Sebastian Agachi x, Valeriu Gaiu xx, Mihail Ştefan xx, Denis Furtuna xx, Alexandru Misaraş x, Andrei Macritchii xx, Jessie Djou xx, Denys Dedechko x, Vlad Raileanu x (Ibrahima Soumah dk. 16 x), Emmanuel Alaribe xx, Shahrom Samiev xx
Yedekler: Igor Mostovei, Ştefan Burghiu, Ilie Damaşcan, Marin Caruntu, Alexandru Dedov, Stefan Bitca, Dinis Ieseanu
Teknik Direktör: Lilian Popescu
Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 11), Ryan Kent (dk. 13) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Denys Dedechko (Zimbru)