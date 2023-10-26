UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 3 - Ludogorets Razgrad: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets’i 3-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oosterwolde’nin yerden içeri çevirdiği top Batshuayi’ye çarparak havalandı. Havalanan topu Zajc, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
65. dakikada sol taraftan Ludogorets’in kullandığı köşe atışında kale önünde Naressi’nin röveşata vuruşunda Becao’ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
82. dakikada Piotrowski’nin ara pasında Tekpetey topla buluştu. Ceza sahası içine girip kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kalan Tekpetey’in vuruşunda İrfan Can’a çarpan top kale önünde bulunan Duah’ın önünde kaldı. Duah’ın ıska geçtiği meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı..
90+3. dakikada Szymanski’nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-1
Hakemler: Guillermo Cuadra, Guadalupe Porras Ayuso, Alejandro Estevez
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi (Ferdi Kadıoğlu dk. 63), Becao, Djiku, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Fred (Szymanski dk. 63), Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 63), Kent (Cengiz Ünder dk. 90), Batshuayi (Umut Nayir dk. 81)
Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Muhmmet İmre, Efekan Karayazı, Dzeko
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko (Russo dk. 90+1), Verdon, Nedyalkov, Pedrinho, Piotrowski, Gonçalves (Yankov dk. 85), Tekpetey, Vidal (Delev dk. 72), Seco (Duah dk. 72)
Yedekler: Padt, Pepelyashev, Terziev, Son, Russo, Nedelev, Tissera, Mounir
Teknik Direktör: Georgi Dermendzhiev
Goller: Batshuayi (dk. 42), Zajc (dk. 52 ve 90+3) (Fenerbahçe), Becao (dk. 65 k.k.) (Ludogorets)
Sarı kartlar: Naressi, Tekpetey, Piotrowski, Delev (Ludogorets), Djiku, Becao, Crespo (Fenerbahçe)