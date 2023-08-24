UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 5 - Twente: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda ekibi Twente’yi 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Dusan Tadic’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top savunmadan döndü.
60. dakikada Bright Osayi-Samuel’in sağ kanattan ceza sahasına pasında Sebastian Syzmanski, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
62. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol taraftan ceza sahasına pasında ön direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci, uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
74. dakikada Edin Dzeko’nun ceza sahası sol çaprazından verdiği yerden pasta topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
90+2. dakikada Bright Osayi-Samuel’e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, sağ köşeden topu ağlara yolladı. 5-1
Hakemler: Andrew Madley, Ian Hussin, Daniel Cook
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Bright Osayi-Samuel dk. 46), Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 82), Fred, Sebastian Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 84), Ryan Kent (İrfan Can Kahveci dk. 46), Dusan Tadic, Michy Batshuayi (Edin Dzeko dk. 70)
Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Joshua King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Rodrigo Becao
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Twente: Lars Unnerstall, Alfons Sampsted, Mees Hilgers, Robin Pröpper, Michal Sadilek, Michel Vlap (Gijs Besselink dk. 83), Mathias Kjolo (Mats Rots dk. 58), Daan Rots (Naci Ünüvar dk. 68), Youri Regeer, Sem Steijn (Alec Van Hoorenbeeck dk. 46), Manfred Ugalde (Ricky van Wolfswinkel dk. 58)
Yedekler: Issam El Maach, Przemyslaw Tyton, Younes Taha, Julien Mesbahi, Max Bruns
Teknik Direktör: Joseph Oosting
Goller: Manfred Ugalde (dk. 20) (Twente), Jayden Oosterwolde (dk. 33), Sebastian Szymanski (dk. 60), İrfan Can Kahveci (dk. 62) (dk. 74), Dusan Tadic (dk. 90+3) (p) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Youri Regeer (dk. 43) (Twente)
Sarı kartlar: Manfred Ugalde (Twente), İrfan Can Eğribayat, Fred (Fenerbahçe)