UEFA Avrupa Konferans Ligi: Gent: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir, deplasmanda Gent ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Medipol Başakşehir, deplasmanda Gent ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada sol taraftan topla buluşan Serdar Gürler’in ortasında ceza sahası içinde Okaka’nın kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
23. dakikada Castro-Mentes’in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Volkan Babacan uzaklaştırdı, top ceza sahasında Fofana’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten farklı şekilde auta gitti.
35. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Fofana’nın sol çaprazdan içeri gönderdiği pasta kale önünde Orban’ın vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Babacan’dan döndü. Dönen topu Orban filelere yolladı. 1-1
45+2. dakikada hızlı çıkan Gent’in atağında sol taraftan arka direğe atılan topta Hong’un sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
Stat: Ghelamca Arena
Hakemler: K. Tohver xx, S. Koiv xx, S. Klaasen xx
Gent: Roef xx, Castro-Montes xx, Piatkowski xx, Ngadeu-Ngadjui xx, Fortuna xx, Kums xx, De Sart xx, Fofana xx, Cuypers xx, Hong xx, Orban xx
Yedekler: Nardi, Ofoe, Hauge, De Ridder, Lagae , Samoise, Van Den Bergh, Van Hauter, Depoitre, Daele, Fernandez
Teknik Direktör: Hein Vanhazebrouck
Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Touba xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Serdar Gürler xx, Karzev x (Aleksic dk. 12 x), Berkay Özcan xx, Januzaj xx, Stefano Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Szysz, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Edgar le
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Orban (dk. 35) (Gent), Okaka (dk. 16 ) (Başakşehir)