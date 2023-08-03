UEFA Avrupa Konferans Ligi: KF Tirana: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Gedson Fernandes’in şutunda top yandan auta çıktı.
10. dakikada Masuaku’nun sol kanattan köşe atışında ceza sahası içinde Aboubakar’ın kafa vuruşunda kaleci Selmani topu rahat bir şekilde kontrol etti.
38. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Gedson Fernandes’in şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.
45+7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Muleka’nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut’un gelişine vuruşunda kaleci Lika meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
Stat: Arena Kombetare
Hakemler: Stuart Attwell xx, Constantine Hatzidakis xx, Neil Davies xx
Tirana: Selmani x (Lika dk. 32 x), Haxhiu xx, Lulaj xx, Hoxhallari xx, Pergjoni xx, Najdovski xx, Deliu x (Hila dk. 45+2 x), Jonuzi xx, Lushkja xx, Kaina xx, Hasani xx
Yedekler: Leon Kozi, Gledi Mici, Klevi Qefalija, Kristal Abazaj, Liridon Latifi, Dion Ahmetaj
Teknik Direktör: Orges Shehi
Beşiktaş: Mert xx, Rosier xx, Necip xxx, Colley xx, Masuaku xx, Hadziahmetovic xx, Salih xx, Gedson Fernandes xx, Onur Bulut xx, Muleka xx, Aboubakar xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Montero, Amartey, Onana, Umut Meraş, Kerem Atakan Kesgin, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş